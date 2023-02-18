Nikola Radjen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Radjen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Radjen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Radjen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Radjen 17 Kasım 1996 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Рађен şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Radjen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Radjen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Radjen'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Radjen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Radjen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Radjen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Radjen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2014 yılında ZSK Zabalj

1 Ocak 2015 yılında Beocin

8 Şubat 2016 yılında FK Novi Sad

8 Şubat 2019 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

Nikola Radjen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Radjen şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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