Nikola Radojicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Radojicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Radojicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Radojicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Radojicic 19 Ocak 1992 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Radojičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Radojicic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Radojicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nikola Radojicic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Radojicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Radojicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Radojicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Radojicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Zemun U19

1 Temmuz 2010 yılında Zeleznicar B.

1 Ocak 2011 yılında Kolubara

1 Temmuz 2011 yılında FK Turbina

31 Aralık 2011 yılında Kolubara

10 Ocak 2013 yılında Inter Zapresic

31 Ağu 2013 yılında Mladost

11 Ocak 2014 yılında Lok. Kosice

26 Ağu 2014 yılında Metalac

29 Ağu 2015 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Temmuz 2016 yılında Jedinstvo Ub

Nikola Radojicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Radojicic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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