Nikola Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Radovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Radovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Radovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Radovic 9 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Radovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Radovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Radovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Radovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic
Nikola Radovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Radovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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