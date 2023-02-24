Nikola Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Radovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Radovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.