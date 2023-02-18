Nikola Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Ristovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Ristovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Ristovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Ristovic 16 Ocak 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Ристовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Ristovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Ristovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Ristovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Ristovicboyu ve yaşı kaç

Nikola Ristovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Ristovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Ristovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Ristovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2019 yılında FK Zemun

15 Ocak 2021 yılında Radnicki 1923

11 Şubat 2022 yılında Macva

30 Haziran 2022 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Nikola Ristovic kimdir

Nikola Ristovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Ristovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Ristovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Ristovic nereli

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