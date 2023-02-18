Nikola Salinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Salinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Salinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Salinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Salinovic 10 Mayıs 1995 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Šalinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Salinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Salinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 17 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Nikola Salinovic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Salinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Salinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Salinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Salinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

17 Ağu 2018 yılında Croat. Zmijavci

Nikola Salinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Salinovic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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