Nikola Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Savic 12 Şubat 2001 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Савић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Savic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Nikola Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Savic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikola Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Eylül 2020 yılında Vozdovac

2 Eylül 2020 yılında FK Usce

30 Haziran 2021 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2021 yılında IMT Belgrad

Nikola Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Savic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Roter Stern Belgrad

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.