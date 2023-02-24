Nikola Serafimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Serafimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Serafimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Serafimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Serafimov 11 Ağustos 1999 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Никола Серафимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Serafimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Nikola Serafimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Serafimov'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Serafimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Serafimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Serafimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Serafimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Pelister Bitola

31 Aralık 2017 yılında Vardar Alt.

1 Ocak 2018 yılında Vardar

1 Ağustos 2018 yılında Bregalnica Stip

30 Haziran 2019 yılında Vardar

14 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Jihlava B

7 Temmuz 2020 yılında Akad. Pandev

15 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

11 Temmuz 2022 yılında Fehérvár

Nikola Serafimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Serafimov şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Serafimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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