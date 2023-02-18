Nikola Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Simic 21 Aralık 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Симић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Simic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikola Simic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Bezanija

1 Ocak 2016 yılında Srem Jakovo

1 Temmuz 2016 yılında Sindjelic Bg

18 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

Nikola Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Simic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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