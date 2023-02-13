Nikola Sipcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Sipcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Sipcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Sipcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Sipcic 17 Mayıs 1995 tarihinde Priboj şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Karadağ,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Никола Шипчић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Sipcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Nikola Sipcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikola Sipcic'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Sipcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Sipcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikola Sipcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Sipcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında OFK Beograd U19

1 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad

2 Temmuz 2014 yılında Zarkovo

30 Haziran 2015 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2015 yılında Zarkovo

30 Haziran 2016 yılında Rad Belgrad

30 Temmuz 2019 yılında CD Tenerife

Nikola Sipcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Sipcic şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Sipcic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.