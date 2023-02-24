Nikola Sisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Sisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Sisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Sisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Sisko 6 Şubat 2000 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Šiško şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Sisko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Sisko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Sisko'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Sisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Sisko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Sisko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Sisko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2015 yılında Adriatic Split

2 Eylül 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

15 Şubat 2018 yılında Lokomotiva U19

2 Ağustos 2019 yılında Hrv Dragovoljac

28 Eylül 2020 yılında HSK Posusje

12 Ağustos 2021 yılında NK Jarun

22 Şubat 2022 yılında HNK Tomislav T.

Nikola Sisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Sisko şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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