Nikola Skrobonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Skrobonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Skrobonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Skrobonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Skrobonja 16 Ağustos 2005 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Skrobonja Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Skrobonja, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Skrobonja'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Nikola Skrobonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Skrobonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Partizan U16
1 Temmuz 2021 yılında Partizan U17
22 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Nikola Skrobonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Skrobonja şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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