Nikola Sreckovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Sreckovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Sreckovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Sreckovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Sreckovic 26 Nisan 1996 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Срећковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Sreckovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Sreckovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikola Sreckovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Sreckovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Sreckovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Sreckovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Sreckovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vozdovac

31 Ağu 2018 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2019 yılında Spartak

Nikola Sreckovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Sreckovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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