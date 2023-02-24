Nikola Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stanisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stanisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stanisic 22 Şubat 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Stanišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stanisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S2A yapmaktadır. Nikola Stanisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Stanisic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stanisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stanisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Stanisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stanisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09

23 Temmuz 2021 yılında Drina Zvornik

Nikola Stanisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stanisic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikola Stanisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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