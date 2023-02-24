Nikola Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Stanisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stanisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stanisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stanisic 22 Mart 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Станишић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stanisic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futura Sports Consulting yapmaktadır. Nikola Stanisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikola Stanisic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi 30 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stanisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stanisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Stanisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stanisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OFK Grbalj U19

1 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

11 Şubat 2020 yılında Arsenal Tivat

30 Haziran 2020 yılında OFK Grbalj

Nikola Stanisic kimdir

Nikola Stanisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stanisic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nikola Stanisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U19 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Montenegro U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Stanisic nereli

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