Nikola Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stevanovic 13 Eylül 1998 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Стевановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stevanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIV GESTFUT yapmaktadır. Nikola Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Stevanovic'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stevanovicboyu ve yaşı kaç

Nikola Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki Nis

7 Ağu 2018 yılında Dinamo Vranje

30 Haziran 2019 yılında Radnicki Nis

10 Ocak 2022 yılında FC Ingolstadt

Nikola Stevanovic kimdir

Nikola Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stevanovic şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnicki Nis

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Nikola Stevanovic nereli

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