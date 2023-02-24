Nikola Stijepovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stijepovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stijepovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stijepovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stijepovi 2 Kasım 1993 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stijepovi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladimir Nenadic yapmaktadır. Nikola Stijepovi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 26 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nikola Stijepovi'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stijepovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stijepovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Stijepovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stijepovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında KS Kastrioti

8 Ocak 2019 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında Rudar Pljevlja

26 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Niksic

Nikola Stijepovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stijepovi şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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