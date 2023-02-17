Nikola Stosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Stosic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Stosic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Stosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stosic 29 Ocak 2000 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Стошић / Nikola Stošić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stosic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nikola Stosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Stosic'nin SV Ried ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stosicboyu ve yaşı kaç

Nikola Stosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Stosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Salzburg Alt.

19 Temmuz 2012 yılında Liefering Alt.

21 Ağu 2013 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Liefering

6 Şubat 2021 yılında SV Ried

Nikola Stosic kimdir

Nikola Stosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stosic şuan SV Ried takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. Salzburger SK 1919 (01/2007-), Red Bull Salzburg, FC Liefering

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Nikola Stosic nereli

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