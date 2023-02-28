Nikola Stosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stosic 15 Mart 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,Tacikistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stosic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Nikola Stosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Stosic'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Stosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Stosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Istiqlol

1 Aralık 2020 yılında Zeleznicar B.

1 Temmuz 2021 yılında Tek Sloga

1 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Nikola Stosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stosic şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Stosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade

Sırbistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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