Nikola Stulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Stulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Stulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Stulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Stulic 8 Eylül 2001 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Штулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Stulic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Stulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RSC Charleroi futbol takımında oynamaktadır. RSC Charleroi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Stulic'nin RSC Charleroi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikola Stulic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikola_stulic/

Nikola Stulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Stulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Stulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Stulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

4 Mayıs 2020 yılında Partizan

27 Ocak 2022 yılında Radnicki Nis

31 Ocak 2023 yılında RSC Charleroi

Nikola Stulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Stulic şuan RSC Charleroi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Stulic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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