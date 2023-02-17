Nikola Sukacev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Sukacev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Sukacev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Sukacev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Sukacev 24 Şubat 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Sukacev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Sukacev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Sukacev'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Sukacev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Sukacev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Sukacev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Sukacev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2015 yılında GC Zürich U21

29 Ocak 2018 yılında Grasshoppers

15 Şubat 2019 yılında SC Kriens

30 Haziran 2019 yılında Grasshoppers

1 Ekim 2020 yılında Metalac

26 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

Nikola Sukacev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Sukacev şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Sukacev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grasshopper Club Zürich (2006-2018)

İsviçre U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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