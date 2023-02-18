Nikola Tasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Tasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Tasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Tasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Tasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Tasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Tasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Tasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Tasic 17 Ocak 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Тасић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Tasic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Tasic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Tasic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Tasicboyu ve yaşı kaç

Nikola Tasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Tasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Tasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Tasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2011 yılında Balkan Belgrad

1 Ocak 2012 yılında Čukarički

1 Ocak 2013 yılında Pazova

1 Temmuz 2013 yılında FK Älmeboda

1 Temmuz 2014 yılında Zeleznik Belgr.

1 Temmuz 2015 yılında Sloboda Uzice

1 Ağu 2016 yılında Jagodina

1 Haziran 2017 yılında Kyzyl-Zhar

21 Şubat 2018 yılında Borac Cacak

1 Eylül 2019 yılında Zarkovo

17 Ocak 2021 yılında Navbahor

16 Eylül 2021 yılında FK Brodarac

19 Ağu 2022 yılında IMT Belgrad

Nikola Tasic kimdir

Nikola Tasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Tasic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Tasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Tasic nereli

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