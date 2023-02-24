Nikola Tripkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Tripkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Tripkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Tripkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Tripkovic 26 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Tripkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Tripkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Tripkovic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Tripkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Tripkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Tripkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Tripkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2019 yılında FK Drezga

10 Haziran 2020 yılında FK Podgorica

Nikola Tripkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Tripkovic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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