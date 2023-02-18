Nikola Turanjanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Turanjanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Turanjanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Turanjanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Turanjanin 12 Nisan 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Turanjanin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Nikola Turanjanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Turanjanin'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Turanjanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Turanjanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Turanjanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Turanjanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banja Luka U19

14 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2020 yılında GOSK Gabela

19 Ocak 2021 yılında Slaven Belupo

9 Ağu 2021 yılında NK Dubrava ZG

31 Aralık 2022 yılında Slaven Belupo

Nikola Turanjanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Turanjanin şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Turanjanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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