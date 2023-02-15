Nikola Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vasic 4 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nikola Karadjordje Vasic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vasic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordika Sport Services yapmaktadır. Nikola Vasic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Vasic'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Vasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Huddinge IF

1 Aralık 2016 yılında Akropolis

2 Ekim 2020 yılında Reggina

25 Mart 2021 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2021 yılında Reggina

26 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

Nikola Vasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vasic şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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