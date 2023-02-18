Nikola Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Vasiljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vasiljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vasiljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vasiljevic 24 Haziran 1996 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Васиљевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vasiljevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Nikola Vasiljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nikola Vasiljevic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vasiljevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasiljko_27/

Nikola Vasiljevicboyu ve yaşı kaç

Nikola Vasiljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vasiljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Vasiljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vasiljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Slob. Uzice U19

1 Ocak 2013 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

1 Ağu 2015 yılında Radnik

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

4 Şubat 2020 yılında Radnik

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

29 Ocak 2021 yılında Proleter

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Napredak

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

Nikola Vasiljevic kimdir

Nikola Vasiljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vasiljevic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnički Niš (-2012), Sloboda Užice (2012-2014)

Nikola Vasiljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Vasiljevic nereli

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