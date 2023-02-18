Nikola Vlajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vlajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Vlajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Vlajkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Vlajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vlajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vlajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vlajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vlajkovic 13 Eylül 1995 tarihinde Pirot şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Vlajković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vlajkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Nikola Vlajkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Vlajkovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vlajkovicboyu ve yaşı kaç

Nikola Vlajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vlajkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Vlajkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vlajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Jasenica

1 Ocak 2016 yılında Radnicki Pirot

1 Ağu 2016 yılında Tabane

1 Ocak 2017 yılında Jagodina

15 Temmuz 2018 yılında Radnicki Pirot

11 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Nikola Vlajkovic kimdir

Nikola Vlajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vlajkovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnicki Pirot

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Nikola Vlajkovic nereli

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