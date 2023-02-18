Nikola Vujnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vujnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vujnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vujnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vujnovic 11 Ocak 1997 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Vujnović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vujnovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nikola Vujnovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Vujnovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vujnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vujnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vujnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vujnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Rad Belgrad

31 Aralık 2014 yılında Radnicki Obrenovac

1 Mart 2015 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

31 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

29 Temmuz 2020 yılında Vozdovac

15 Şubat 2022 yılında Kansas City

9 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

7 Eylül 2022 yılında HNK Gorica

Nikola Vujnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vujnovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Vujnovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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