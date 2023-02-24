Nikola Vujosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vujosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vujosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vujosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vujosevic 7 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vujosevic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Vujosevic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Vujosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vujosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vujosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vujosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında FK Cetinje

21 Ocak 2018 yılında Mornar Bar

19 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica

21 Temmuz 2022 yılında FK Podgorica

Nikola Vujosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vujosevic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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