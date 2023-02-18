Nikola Vukajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vukajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vukajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vukajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vukajlovic 13 Mayıs 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Вукајловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vukajlovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moon Star Sports Agency yapmaktadır. Nikola Vukajlovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Vukajlovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vukajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vukajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vukajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vukajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2014 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2015 yılında Proleter

27 Nisan 2016 yılında Vik. Plzen B

20 Temmuz 2017 yılında Dobanovci

31 Aralık 2017 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Vranje

15 Temmuz 2019 yılında FK Zemun

21 Ocak 2020 yılında B. Podgorica

15 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2022 yılında Napredak

Nikola Vukajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vukajlovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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