Nikola Vukotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vukotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vukotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vukotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vukotic 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vukotic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Vukotic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vukotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vukotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vukotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vukotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında FK Cetinje

1 Ağustos 2020 yılında Podgorica U19

13 Ocak 2021 yılında Rudar Pljevlja

30 Haziran 2021 yılında Podgorica U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

9 Ağustos 2021 yılında FK Cetinje

31 Aralık 2021 yılında FK Iskra

Nikola Vukotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vukotic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Vukotic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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