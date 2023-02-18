Nikola Zakula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Zakula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Zakula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Zakula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Zakula 18 Ağu 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Жакула şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Zakula Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Zakula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Zakula'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Zakula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Zakula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Zakula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Zakula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Stara Pazova

1 Temmuz 2013 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2014 yılında Stari Banovci

1 Ocak 2015 yılında CSK Celarevo

10 Ocak 2017 yılında Radnik

14 Eylül 2018 yılında Macva

18 Ocak 2019 yılında Backa

6 Ağu 2021 yılında FK Indjija

26 Ağu 2022 yılında Metalac

Nikola Zakula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Zakula şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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