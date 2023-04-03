Nikola Zecevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Zecevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Zecevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Zecevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Zecevic 16 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Зечевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Zecevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Zecevic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Zecevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Zecevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Zecevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Zecevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2021 yılında Vozdovac U19

Nikola Zecevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Zecevic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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