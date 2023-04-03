Nikola Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Zivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Zivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Zivanovic 10 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Живановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Zivanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Zivanovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Zivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Zivanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Zivanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Zivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Zivanovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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