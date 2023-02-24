Nikola Zvrko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Zvrko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Zvrko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Zvrko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Zvrko 7 Mart 1995 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Зврко şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Zvrko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nikola Zvrko'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Zvrko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Zvrko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Zvrko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Zvrko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Kom Podgorica

30 Haziran 2014 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2014 yılında Čukarički

1 Ağustos 2014 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2016 yılında Čukarički

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

26 Ocak 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2018 yılında FK Iskra

23 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

31 Ocak 2020 yılında Kom Podgorica

20 Ağustos 2020 yılında OFK Petrovac

Nikola Zvrko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Zvrko şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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