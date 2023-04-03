Nikolai Jacobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Jacobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Jacobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolai Jacobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolai Jacobsen 27 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolai Jacobsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolai Jacobsen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolai Jacobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolai Jacobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Nikolai Jacobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolai Jacobsen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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