Nikolai Leshkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Leshkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Leshkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolai Leshkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolai Leshkevich 25 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лешкевич Николай Николаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolai Leshkevich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolai Leshkevich'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolai Leshkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolai Leshkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında FK Slonim II
1 Ocak 2018 yılında Rukh
21 Ocak 2019 yılında DYuSSh Pinskiy
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Nikolai Leshkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolai Leshkevich şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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