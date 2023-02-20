Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen 29 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Nikolai Ronaldo Bull Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2022 yılında Kongsvinger

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Ronaldo Bull Jorgensen şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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