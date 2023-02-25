Nikolai Topor Stanley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Topor Stanley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Topor Stanley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Topor Stanley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Topor Stanley 11 Mart 1985 tarihinde Canberra şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avustralya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Nikolai David Topor-Stanley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Topor Stanley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolai Topor Stanley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolai Topor Stanley'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Topor Stanley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolai Topor Stanley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolai Topor Stanley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Topor Stanley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2007 yılında Perth Glory

1 Mart 2009 yılında Newcastle

1 Temmuz 2012 yılında Western Sydney

13 Ekim 2016 yılında Hatta Club

1 Temmuz 2017 yılında Newcastle

27 Temmuz 2021 yılında Western United

Nikolai Topor Stanley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Topor Stanley şuan Western United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Nikolai Topor Stanley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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