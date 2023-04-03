Nikolaj Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaj Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaj Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaj Hansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolaj Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaj Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaj Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaj Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaj Hansen 15 Mart 1993 tarihinde Benløse şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nikolaj Andreas Hansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaj Hansen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Nikolaj Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 23 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nikolaj Hansen'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolaj Hansenboyu ve yaşı kaç

Nikolaj Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaj Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolaj Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaj Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vestsjaelland

1 Temmuz 2014 yılında HB Köge

30 Ağustos 2015 yılında Vestsjaelland

2 Şubat 2016 yılında Valur

23 Temmuz 2017 yılında Víkingur

Nikolaj Hansen kimdir

Nikolaj Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaj Hansen şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benløse IF, Ringsted IF

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Nikolaj Hansen nereli

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