Nikolaos Giannitsanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Giannitsanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Giannitsanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Giannitsanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Giannitsanis 16 Şubat 1994 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Γιαννιτσάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Giannitsanis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dimitris Papatrechas yapmaktadır. Nikolaos Giannitsanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Giannitsanis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Giannitsanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Giannitsanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Giannitsanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Giannitsanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2012 yılında Panathinaikos

9 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

31 Aralık 2014 yılında Panathinaikos

21 Ocak 2015 yılında PAS Lamia

26 Ağustos 2015 yılında Panelefsiniakos

1 Temmuz 2016 yılında AE Larisa

10 Ağustos 2016 yılında AO Trikala

30 Haziran 2017 yılında AE Larisa

10 Ocak 2018 yılında AO Trikala

10 Temmuz 2018 yılında ZFC Meuselwitz

11 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

10 Eylül 2020 yılında PAEEK Kyrenia

5 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

26 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Nikolaos Giannitsanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Giannitsanis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Giannitsanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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