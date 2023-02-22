Nikolaos Karelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Karelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Karelis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Karelis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Karelis 24 Şubat 1992 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Καρέλης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Karelis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Nikolaos Karelis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Karelis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Karelis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikoskarelis/

Haberin Devamı

Nikolaos Karelis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Karelis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikolaos Karelis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Karelis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ergotelis

31 Temmuz 2012 yılında Amkar Perm

30 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

12 Ocak 2016 yılında KRC Genk

31 Ağustos 2018 yılında PAOK

30 Haziran 2019 yılında KRC Genk

22 Ağustos 2019 yılında Brentford

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında ADO Den Haag

1 Şubat 2021 yılında Panetolikos

Nikolaos Karelis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Karelis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Karelis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 9 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.