Nikolaos Karelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Karelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Karelis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolaos Karelis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikolaos Karelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Karelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolaos Karelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Karelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Karelis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Karelis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Karelis 24 Şubat 1992 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Καρέλης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Karelis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Nikolaos Karelis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Karelis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Karelis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikoskarelis/

Nikolaos Karelis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolaos Karelis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikolaos Karelis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Karelis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ergotelis

31 Temmuz 2012 yılında Amkar Perm

30 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

12 Ocak 2016 yılında KRC Genk

31 Ağustos 2018 yılında PAOK

30 Haziran 2019 yılında KRC Genk

22 Ağustos 2019 yılında Brentford

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında ADO Den Haag

1 Şubat 2021 yılında Panetolikos

Nikolaos Karelis kimdir

Nikolaos Karelis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Karelis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nikolaos Karelis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 9 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolaos Karelis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Erramuspe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Erramuspe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi