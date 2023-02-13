Nikolaos Michelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Michelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Michelis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolaos Michelis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolaos Michelis 23 Mart 2001 tarihinde Nea Smyrni şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Νικόλαος Μιχελής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolaos Michelis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Nikolaos Michelis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Michelis'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolaos Michelis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_nikosmichelis_/

Nikolaos Michelis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikolaos Michelis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolaos Michelis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolaos Michelis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

25 Ocak 2019 yılında Milan U19

13 Temmuz 2021 yılında Willem II

30 Haziran 2022 yılında Milan U19

7 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

Nikolaos Michelis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolaos Michelis şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolaos Michelis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventus Academy Athens, Asteras Tripolis (-2018), AC Milan (2019-2021)

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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