Nikolaos Nikoletopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Nikoletopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Nikoletopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Nikoletopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Nikoletopoulos 10 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Νικολετόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Nikoletopoulos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Nikoletopoulos'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Nikoletopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Nikoletopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Nikolaos Nikoletopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Nikoletopoulos şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.