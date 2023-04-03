Nikolaos Panagakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Panagakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Panagakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Panagakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Panagakos 5 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Παναγάκος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Panagakos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nikolaos Panagakos'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Panagakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Panagakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Panagakos şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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