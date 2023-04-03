Nikolaos Tsevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Tsevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Tsevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Tsevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Tsevas 28 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Τσεβάς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Tsevas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolaos Tsevas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Tsevas'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Tsevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Tsevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAO U19
Nikolaos Tsevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Tsevas şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.