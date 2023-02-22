Nikolaos Vlioras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolaos Vlioras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolaos Vlioras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolaos Vlioras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolaos Vlioras 12 Temmuz 2006 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νικόλαος Βλιώρας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolaos Vlioras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolaos Vlioras'nin AE Larisa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Nikolaos Vlioras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolaos Vlioras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında AE Larisa
Nikolaos Vlioras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolaos Vlioras şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
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