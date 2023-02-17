Nikolas Dyhr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Dyhr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Dyhr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Dyhr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Dyhr 18 Haziran 2001 tarihinde Horsens şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nikolas Langberg Dyhr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Dyhr Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Nikolas Dyhr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Kortrijk futbol takımında oynamaktadır. KV Kortrijk takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Dyhr'nin KV Kortrijk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Dyhr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Dyhr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikolas Dyhr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Dyhr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland

17 Ocak 2021 yılında AC Horsens

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

30 Ocak 2023 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland

Nikolas Dyhr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Dyhr şuan KV Kortrijk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Nikolas Dyhr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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