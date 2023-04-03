Nikolas Hofmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Hofmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Hofmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Hofmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Hofmann 8 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Hofmann Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11WINS yapmaktadır. Nikolas Hofmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolas Hofmann'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Hofmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Hofmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Hofmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Hofmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth II

Nikolas Hofmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Hofmann şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DJK Eggolsheim (-2011), SpVgg Greuther Fürth (2011-2018), VfL Wolfsburg (2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.