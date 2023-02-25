Nikolas Karakashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Karakashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Karakashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikolas Karakashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikolas Karakashi 11 Temmuz 2001 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikolas Karakashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolas Karakashi'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikolas Karakashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikolas Karakashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2018 yılında FK Tomori U19
13 Eylül 2019 yılında Partizani U19
2 Kasım 2020 yılında KF Naftëtari
3 Eylül 2021 yılında FK Tomori Berat
1 Ocak 2022 yılında KF Naftëtari
1 Temmuz 2022 yılında KF Korabi
Nikolas Karakashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikolas Karakashi şuan KF Korabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?KF Naftëtari Kuçovë (2011-2016), FK Tomori Berat (2016-2017), FK Partizani Tiranë (2017-2018), FK Tomori Berat (2018-2019), FK Partizani Tiranë (2019-2020)
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