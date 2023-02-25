Nikolas Karakashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Karakashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikolas Karakashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolas Karakashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.