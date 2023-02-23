Nikolas Korzeniecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Korzeniecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Korzeniecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Korzeniecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Korzeniecki 26 Eylül 2001 tarihinde Vancouver şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Korzeniecki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Korzeniecki'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Korzeniecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Korzeniecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Korzeniecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Korzeniecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slask U19

1 Temmuz 2019 yılında Chrobry II

1 Ocak 2020 yılında Sosnowiec II

11 Ağustos 2020 yılında Z. Sosnowiec

26 Ağustos 2022 yılında Radomiak

25 Ocak 2023 yılında Warta Poznań

Nikolas Korzeniecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Korzeniecki şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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